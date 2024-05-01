Устройство Rabbit R1, которое продается как носимая технология с искусственным интеллектом, на самом деле работает на операционной системе Android

Устройство Rabbit R1, которое рекламировалось как носимая технология искусственного интеллекта, оказалось в действительности работающим на базе операционной системы Android. Это стало известно после того, как рецензенты обнаружили, что пользовательский интерфейс Rabbit R1 полностью соответствует интерфейсу Android, и даже был запущен на устройстве Google Pixel 6a.

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Интерфейс Rabbit R1 воспроизвелся и запустился на Pixel 6a при помощи одного Android-приложения. Для корректной работы приложения требовались определенные настройки, но в целом все прошло без проблем. Открытие этой информации вызвало удивление, поскольку компания Rabbit не сообщала о том, что устройство основано на Android.





Оказалось, что Rabbit R1 не отличается от обычного Android-смартфона, за исключением ограниченных функциональных возможностей. Однако основатель и генеральный директор компании Rabbit, Джесси Лю, заявил, что Rabbit R1 не является приложением для Android и работает на специально разработанной операционной системе.





Многие считают, что Rabbit R1 представляет собой просто аппаратное устройство, которое действительно имеет ограниченные возможности по сравнению с обычным Android-смартфоном. Открытие этого факта вызвало недовольство у потенциальных клиентов, которые ожидали большего от устройства искусственного интеллекта.





Тем не менее, компания Rabbit подтвердила, что их операционная система исключительно предназначена для Rabbit R1 и не поддерживает сторонние клиенты. Они также уточнили, что доступ к их облачным сервисам можно получить только при наличии правильной операционной системы и облачных конечных точек. Компания оставила за собой право пресекать любые злонамеренные действия, связанные с их сервисами.