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ddr22
Линейка Galaxy S24 принесла Samsung 53% чистой прибыли в первом квартале 2024 года
В первом квартале 2024 года, Samsung получила операционную прибыль в размере $4,80 миллиарда, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом

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Samsung успешно завершила первый квартал 2024 года, заработав операционную прибыль в размере $4,8 миллиарда, что на 93% больше, чем годом ранее. Вклад в прибыль компании в значительной степени внесла серия смартфонов Galaxy S24. Были выдвинуты предположения о том, что увеличение продаж стало результатом использования двух чипсетов и внедрения Galaxy AI в серию Galaxy S24.

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По данным финансовых отчетов Samsung, бизнес по производству смартфонов принес $2,54 миллиарда при операционной прибыли в $4,8 миллиарда, что составляет 53% от общей прибыли компании за первый квартал. Понижение продаж смартфонов среднего ценового диапазона указывает на то, что модели Galaxy S24 пользовались большим спросом и сыграли ключевую роль во впечатляющем возвращении компании. Не следует также забывать, что операционная прибыль Samsung в первом квартале 2023 года сократилась на 96%, что было первой крупной финансовой неудачей компании за 14 лет.


Для повышения конкурентоспособности Samsung изменил свою стратегию, начав использовать 2 чипсета, что позволило выпускать премиальные модели смартфонов с чипами Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 в разных регионах. В следующем году Samsung планирует продолжить эту практику, выпустив Galaxy S25 с версиями Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4. Это позволит компании экономить на закупках кремния, поскольку она не будет полностью полагаться на чипсеты Qualcomm.

#galaxy s24
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