Интеллектуальный поиск будет использовать искусственный интеллект для поиска важных тем на веб-страницах, а новая функция "Веб-ластик" позволит пользователям редактировать и удалять фрагменты веб-страниц

Следующая версия операционной системы Apple, iOS 18, будет включать обновления в Safari с помощью различных функций и инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Apple планирует интегрировать ИИ в несколько приложений, включая "Заметки", "Фото", "Почту" и, теперь, Safari. Новые функции Safari в iOS 18 включают "Стирание веб-страниц", интеллектуальный поиск и новое меню быстрого доступа.

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Интеллектуальный поиск в Safari на iOS 18 будет использовать технологию ИИ для поиска важной информации на веб-страницах и предоставления краткого описания страниц для более легкого понимания. Функция "Стирание веб-страниц" позволит пользователям редактировать и удалять фрагменты веб-страниц, которые сохранятся после повторного просмотра. Новое меню быстрого доступа будет располагаться в адресной строке и предоставит доступ к различным инструментам, что облегчит их использование.





Источники упоминают, что эти функции находятся на стадии внутреннего тестирования, поэтому их представление на мероприятии WWDC 2024 не является вероятным. Однако уже ранее сообщалось, что Apple работает над улучшением Safari, что подтверждает создание этих функций.





Кроме того, Apple также работает над другими изменениями в iOS 18, включая визуальные твики. Некоторые слухи упоминают круглые иконки приложений, но, хотя компания разрабатывает визуальные изменения, вероятность полного перехода к круглым иконкам пока мала.