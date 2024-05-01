Модифицированная с помощью DreamPunk 1.0 версия игры Cyberpunk 2077 позволяет еще более реалистично визуализировать игровой мир.

Моддинг Cyberpunk 2077 продолжается, и результаты впечатляют. Одним из наиболее известных модов является DreamPunk 1.0, который предлагает улучшенные визуальные эффекты в игре. В новом 8K-видео, опубликованном NextGen Dreams, эти модификации демонстрируются на практике. В модифицированной версии игры четко видна полная переработка освещения и погодных условий, а также использование LUT для SDR и HDR на основе тонового отображения DaVinci. Трассировка лучей и трассировка путей также значительно улучшены благодаря моду. В результате Cyberpunk 2077 становится практически неотличим от реальности.

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Эти визуальные улучшения значительно впечатляю. Отмечается, что модифицированные визуальные эффекты почти так же великолепны, как и сама игра, запущенная на высоких настройках в разрешении 720p на Lenovo Legion Y70. Поэтому, несмотря на некоторые глюки и падение производительности в населенных пунктах, игра все равно выглядит великолепно. Cyberpunk 2077 доступна на разных платформах, включая PC, PlayStation и Xbox.