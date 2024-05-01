Ноутбук обещает открыть новую эру ПК с искусственным интеллектом и предлагает персонализированные возможности с учетом индивидуальных требований.

ASUS анонсировала новый ноутбук Vivobook, который будет оснащен процессорами Qualcomm Snapdragon X. Ожидается, что используя эти процессоры ASUS войдет в сегмент ноутбуков с искусственным интеллектом. Продукт будет представлен на мероприятии, на котором также будут присутствовать Microsoft и Qualcomm.

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Данное мероприятие, названное Next Level. AI Incredible. состоится 20 мая 2024 года и будет посвящено презентации нового ультрапортативного ноутбука премиум-класса от ASUS, который станет первым компьютером ASUS AI PC нового поколения. Модель ноутбука называется "S5507".

Новый ноутбук от ASUS обещает открыть новую эру ПК с искусственным интеллектом, преодолевая традиционные ограничения и предлагая передовые возможности ИИ. Благодаря поддержке функций искусственного интеллекта от ASUS и Microsoft, он будет обладать персонализированными возможностями, учитывающими индивидуальные требования пользователя.