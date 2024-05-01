Они также оснащены функцией активного шумоподавления и гибридной системой из 4 микрофонов для блокировки внешних звуков и оптимальной четкости звука.

Компания SteelSeries представила новую белую версию своих наушников серии Arctis Nova Pro. Они стали основой новой категории премиальных игровых наушников и изменили представление о том, какие наушники можно использовать в повседневной жизни.

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Наушники Arctis Nova Pro позволяют наслаждаться различными видами развлечений, будь то игры, прослушивание музыки, просмотр фильмов или общение в онлайн-конференциях. Они оснащены функцией активного шумоподавления (ANC), которая позволяет полностью погрузиться в звук без внешних помех. Также они обеспечивают одновременное воспроизведение звука из разных источников, так что игроки могут одновременно играть и общаться со своими друзьями. Благодаря удобной системе коммутации, игроки могут легко переключаться между различными устройствами без необходимости менять кабели.

Новая система питания Infinity Power System в наушниках Arctis Nova Pro обеспечивает длительное время автономной работы благодаря наличию двух аккумуляторов, которые можно заменять в процессе использования. Благодаря системе ComfortMAX наушники обеспечивают максимальный комфорт и приспосабливаются к размеру и форме головы каждого пользователя. Также в наушниках применяется новый микрофон с шумоподавлением AI-POWERED, который обеспечивает чистый и ясный звук во время общения.

Для удобства игроков компания создала беспроводную базовую станцию, которая позволяет управлять различными параметрами звука и коммуникации без выхода из игры. С помощью многофункционального OLED-дисплея игроки могут получать информацию о статусе батареи и других параметрах. Также доступны игровые профили эквалайзера, созданные профессионалами и разработчиками для популярных игр.

Наушники серии Arctis Nova Pro представлены в белом цвете и доступны для покупки в магазинах SteelSeries по цене от $349,99. Они подходят как для игровых консолей, так и для компьютеров, и обеспечивают высокое качество звука, комфорт и удобство использования.