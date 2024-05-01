Габриэль Ферраз, компьютерный инженер, представил проект модификации твердотельного накопителя с ячейками Quad-Level Cell (QLC) в SSD с ячейками Single-Level Cell (SLC)

Энтузиаст по имени Габриэль Ферраз разработал проект, который заключается в модификации твердотельного накопителя SATA III с Quad-Level Cell (QLC) ячейками в SSD SATA III с Single-Level Cell (SLC) ячейками. Используя Crucial BX500 512 Гбайт, он стремился сделать QLC-накопитель более выносливым и производительным.

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Основу накопителя составляет Silicon Motion SM2259XT2 с 32-разрядным процессором ARC, который работает на скорости 550 МГц и имеет два канала без кэша DRAM.

В SSD используются четыре плашки NAND Flash от Micron. Хотя плашки были разработаны для работы на скорости 1600 МТ/с, в реальности их работа ограничена скоростью 525 МТ/с.

Преобразование накопителя в режим pSLC повысило его выносливость с 1500 P/E-циклов до 100 000 циклов P/E по стандарту NAND FortisFlash и до 60 000 циклов P/E по стандарту Mediagrade.

Однако достижение таких результатов является сложной задачей. Для этого необходимо скачать MPtools для контроллера Silicon Motion SM2259XT2 с сайта USBdev.ru, найти нужную плашку и модифицировать программное обеспечение, включив режим SLC.

Затем нужно переместить файлы в папку с прошивкой в соответствии с видеоинструкцией.

В результате модификации емкость накопителя сокращается с 512 ГБ до 114-120 ГБ. Однако выносливость SSD значительно увеличивается до 4000 TBW (циклов записи), что примерно в 3000 раз больше исходного значения. Вместе с тем, производительность накопителя также улучшается.

Этот проект показывает, что возможна модификация QLC SSD для повышения его выносливости и производительности, но требуется тщательная работа и навыки в области программирования.

Это может быть интересно для энтузиастов, которые хотят получить больше от своего накопителя и экспериментировать с его возможностями.





Однако, следует отметить, что такие модификации могут привести к снижению емкости накопителя, поэтому важно взвесить все плюсы и минусы перед тем, как приступать к таким изменениям.