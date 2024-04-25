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ddr22
Snapdragon X Elite имеет четыре версии, все с одинаковой 12-ядерной конфигурацией
Компания Qualcomm представила Snapdragon X Elite, флагманский чипсет для ноутбуков, с тремя разными спецификациями

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Американская компания Qualcomm объявила о выпуске своего флагманского процессора Snapdragon X Elite с тремя различными моделями SKU. Snapdragon X Elite был представлен в прошлом году как прямая конкуренция для процессоров Apple Silicon, а также для процессоров Intel и AMD. В новом анонсе Qualcomm раскрыла все возможности своего флагманского чипсета для ноутбуков и сообщила, что партнеры могут выбирать из трех различных моделей SKU.Все три модели Snapdragon X Elite имеют одинаковую конфигурацию 12-ядерного процессора с кластером 8+4 и 42 МБ кэша, но имеют отличия в частоте работы. Топовая версия может разогнать двухъядерный процессор до 4,20 ГГц, вторая версия достигает 4,00 ГГц, а наименее мощная версия работает только на базовой частоте 3,40 ГГц. Все модели оснащены графическим процессором Adreno, причем топовая версия имеет 4,6 TFLOPs, а две другие - 3,8 TFLOPs. Snapdragon X Elite поддерживает оперативную память LPDDR5X с пропускной способностью 8 448 МБ/с и может быть конфигурирован с объемом до 64 ГБ. Чипсет также поддерживает различные технологии хранения данных, включая SD версии 3.0, PCIe NVMe Gen 4 и UFS 4.0.Snapdragon X Elite использует 4-нм техпроцесс TSMC и имеет интегрированный модем 5G, который обеспечивает скорость загрузки до 10 Гбит/с. Чипсет также обладает высокой производительностью в области искусственного интеллекта, способен обработать до 45 тераопераций в секунду. По результатам тестов Snapdragon X Elite был на 21% быстрее, чем процессор M3 от Apple. 
Qualcomm утверждает, что Snapdragon X Elite сможет справиться с большинством игр, но использование выделенного графического процессора обеспечит лучшую производительность. Первые ноутбуки на базе Snapdragon X Elite ожидаются в первой половине 2024 года. Lenovo уже представила свои новые ARM-планшеты Yoga Slim 7 14 и ThinkPad T14 на базе Snapdragon X Elite. Ожидается, что в ближайшем будущем на рынке появится еще больше ноутбуков на базе этого чипсета от ведущих брендов.

#snapdragon x elite
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