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ddr22
Появилась новая информация об AMD Strix Point
Данные утечек показывают две версии APU: Halo мощностью 55 Вт для платформы FP11 и стандартную версию мощностью 28 Вт для платформы FP8

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AMD Strix Point - это новое поколение APU компании AMD, и о нем появилось несколько утечек информации. По последней утечке, был обнаружен 55-ваттный вариант APU Strix Point Halo, который предназначен для платформы FP11. Кроме того, в базе данных бенчмарка был замечен стандартный APU Strix Point мощностью 28 Вт. Судя по информации, APU Strix Point будет доступен в двух версиях.

Классический монолитный дизайн будет иметь 12 ядер CPU на базе архитектуры Zen 5, 16 ядер iGPU RDNA 3+ и NPU XDNA 2 "Ryzen AI". А вторая версия, Strix Point Halo, будет состоять из чиплетов с 16 ядрами CPU, до 40 ядер iGPU RDNA 3+ и более быстрым NPU с высокой производительностью AI. По ожиданиям, розничные чипы будут иметь еще более высокие тактовые частоты.
База данных бенчмарка также указывает на то, что iGPU RDNA 3+ достигает тактовой частоты 2,6 ГГц и имеет потребление энергии около 24 Вт. Однако, учитывая, что текущие чипы AMD имеют тактовые частоты до 2,9 ГГц, ожидается, что розничные чипы будут иметь еще более высокие тактовые частоты.

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Ожидается, что первые APU Ryzen 9050 "Strix Point" будут выпущены во второй половине текущего месяца, и более подробная информация будет доступна на мероприятии Computex 2024, где AMD проведет презентацию.

#amd strix point
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В Сети заметили упоминание 55-ваттного APU AMD Strix Halo и тест iGPU Strix Point
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