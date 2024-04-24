Технические характеристики процессора включают 8 ядер CPU с 8 потоками и тактовую частоту до 3,6 ГГц

Китайский восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-7000, предназначенный для внутреннего китайского рынка, был протестирован в различных тестах производительности. Он показал значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением и может конкурировать с линейкой процессоров Intel Comet Lake и архитектурой Zen первого поколения от AMD. Процессор Zhaoxin KX-7000 основан на архитектуре x86 Century Avenue и производится по 7-нм техпроцессу. Он имеет 8 ядер с 8 потоками, 512 КБ кэша на ядро (4 МБ в сумме), 32 МБ общего кэша L3 и тактовую частоту до 3,6 ГГц. Плашка ввода-вывода имеет контроллер памяти, который поддерживает стандарты DDR4-3200 и DDR5-4800, и встроенную графическую подсистему (iGPU), которая поддерживает различные стандарты и выходные интерфейсы.

Процессоры Zhaoxin KX-7000 имеют дизайн, аналогичный процессорам Intel с сокетом LGA 1700, но имеют отличия на уровне кристалла. Хотя они могут быть установлены на материнские платы LGA 1700, разработанные для процессоров Intel, возможно, они не будут загружаться.

Для процессоров Zhaoxin KX-7000 была разработана специализированная материнская плата с разъемом LGA 1700 компанией ASUS. Она имеет ограниченный функционал и предлагает основные возможности для подключения компонентов.

В тестах производительности процессор Zhaoxin KX-7000 показал значительный рост производительности по сравнению с предыдущим поколением и конкурировал с процессорами Intel и AMD в однопоточных и многопоточных тестах.

В целом, китайский процессор Zhaoxin KX-7000 предлагает новый вариант для внутреннего рынка Китая, демонстрируя значительный рост производительности и конкурируя с известными мировыми производителями процессоров.