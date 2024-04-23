Тестирование подтвердило, что поддельные SSD Samsung 1080 PRO значительно уступают заявленным характеристикам

На китайских торговых площадках появились поддельные SSD-накопители Samsung 1080 PRO. Хотя они предлагаются по привлекательной цене и обещают высокую производительность, они являются фальшивками. Каждый день люди пытаются обмануть продавцов, перефасовывая SSD-накопители под имена известных брендов, таких как Samsung и SK Hynix. Так, недавно нашли поддельные накопители Samsung 1080 PRO, которой на данный момент еще не выпущена. Для теста был заказан поддельный SSD Samsung 1080 PRO, и его цена оказалась слишком низкой для подлинной продукции. Но после тщательного тестирования стало ясно, что эти накопители не соответствуют заявленной емкости и производительности. Некоторые тесты показали, что скорость чтения и записи была значительно ниже, чем у подлинных накопителей Samsung 980 PRO. Фальшивые SSD Samsung 1080 PRO были упакованы в пластиковые коробки с подделанным брендингом. Внешне они очень похожи на настоящие SSD Samsung 980 PRO, однако конфигурация печатной платы говорит о том, что это подделка. Кроме того, некоторые программы, используемые для проверки подлинности накопителей, не распознали эти фальшивые продукты.

Покупка фальшивых накопителей может повлечь за собой серьезные проблемы и потерю денег. Поэтому важно приобретать компоненты для ПК у сертифицированных продавцов. Необходимо быть внимательными и осмотрительными, чтобы избежать попадания на подобные мошеннические схемы.