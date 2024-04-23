Следом за Xiaomi свои флагманы нового поколения должны представить OnePlus и iQOO.

Китайская компания Xiaomi стала первым партнером Qualcomm, который представил флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Исторически Xiaomi всегда первая представляла свои устройства на следующий год на ежегодном саммите Snapdragon. Официальный запуск смартфона Xiaomi 15, работающего на базе Snapdragon 8 Gen 4, ожидается в 4 квартале 2024 года. За ним последует OnePlus 13. Xiaomi делает маркетинговый ход, представляя свой флагман первым, что привлекает внимание к их продукции.

Также отмечается, что несмотря на то, что Samsung является одним из главных партнеров Qualcomm, они никогда не были первыми на саммите Snapdragon, несмотря на то, что продали больше всего устройств с чипсетом Snapdragon. Во время саммита Snapdragon Summit, который пройдет в октябре, мы узнаем, как Qualcomm повысил планку с Snapdragon 8 Gen 3 и сравним его с конкурентами.

Цены на Snapdragon 8 Gen 4 пока не были оглашены. Ранее Qualcomm сообщила, что этот чипсет будет самым дорогим в истории смартфонов. Будет интересно увидеть, как Xiaomi оценит свой грядущий флагман. В любом случае, все внимание будет обращено на Xiaomi 15 и его конкурентов, чтобы посмотреть, что нового предложит Snapdragon 8 Gen 4 и Qualcomm в целом.