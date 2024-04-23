Гарнитура Vision Pro от Apple, которая имела успешный старт, столкнулась с снижением спроса.

Продажи гарнитуры Vision Pro от Apple снизились после первоначального успеха из-за высокой цены и нехватки реальных примеров использования. После выпуска гарнитуры, спрос на нее снизился, а продажи в розничных магазинах также упали. Отраслевые аналитики утверждают, что спрос на демо-версии Vision Pro значительно снизился, что указывает на низкий интерес покупателей после первоначального ажиотажа.

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Гарнитура Vision Pro рекламируется как пространственный компьютер, однако ее высокая цена делает ее недоступной для многих категорий пользователей. Аналитик Марк Гурман сообщает, что интерес к Vision Pro снизился после выпуска, и спрос как на демо-версии, так и на сам продукт значительно уменьшился. Люди, которые регистрируются на демо-показы, часто не приходят на них, а продажи в некоторых местах снизились.

Гарнитуре необходимо предложить бюджетный вариант, чтобы привлечь больше пользователей, так как VR-рынок не очень доступен для новичков. Гурман отмечает, что сам по себе Vision Pro неудобен в использовании в сравнении с ноутбуками или планшетами из-за проблем с подключением батарей, загрузкой устройства и навигацией по интерфейсу. Кроме того, visionOS находится на ранней стадии развития, и сторонние разработчики еще не предложили свои приложения для этой платформы.

Компания Apple работает над улучшением Vision Pro и снижением цены для второго поколения гарнитуры, что может сделать ее более доступной для широкого круга пользователей. Ожидается, что в конце года продукт будет доступен в других странах, что может способствовать увеличению его продаж. Однако в настоящее время Apple столкнулась с проблемами в производстве и планирует выпустить всего 400 000 единиц Vision Pro в этом году.