Он решил разработать устройство для игры в эмуляторы Pokemon и выбрал Ryzen 5 5600G вместо существующих вариантов, таких как Steam Deck

Пользователь Reddit с ником Raven0606 разработал игровой портативный компьютер с использованием APU AMD Ryzen 5 5600G. Этот компьютер имеет необычный, громоздкий дизайн. Автор создал это устройство, чтобы повысить уровень эмуляции игры Pokemon.

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Автор собрал портативный компьютер в течение 9 месяцев. Он использовал процессор AMD Ryzen 5 5600G, который обладает высокой производительностью, несмотря на свой возраст в полтора поколения. Он также использовал компактную материнскую плату ASUS X300M-STX из серии Deskmeet X300, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ твердотельный накопитель P3. Устройство также оснащено аккумулятором на 108 Втч.

Портативный компьютер имеет 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей, а также интерфейс HDMI. Для охлаждения устройства в заднюю панель встроены два вентилятора, что довольно необычно для потребительских продуктов, но соответствует задаче автора. Вес устройства составляет около 1,560 граммов без аккумулятора.

Появление подобных DIY-проектов показывает, что сообщество активно занимается такими работами и проявляет энтузиазм.