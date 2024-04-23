Монитор оснащен 24,1-дюймовой TN-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей и быстрым временем отклика 0,2 мс

Компания AOC представила новейший игровой монитор AGON Pro AG246FK, который ориентирован на сегмент киберспортивных игр и оснащен дисплеем с частотой 540 Гц. Этот монитор является частью линейки AGON от AOC. AGON Pro AG246FK оснащен 24,1-дюймовой TN-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей и быстрым временем отклика GtG 0,2 мс.

реклама

Одной из самых впечатляющих особенностей этого монитора является его частота обновления в 540 Гц. Все TN-панели, включая эту, имеют относительно простую структуру пикселей, что позволяет им быстро переключаться между пикселями и обеспечивать высокую частоту обновления. Кроме того, TN-панели широко используются в игровых мониторах, таких как BenQ, и имеют отличную репутацию в киберспортивном сегменте.

У AGON Pro AG246FK также есть другие характеристики, включая 100-процентный цветовой охват sRGB и сертификацию HDR 400. Он также имеет абстрактный RGB-узор на задней панели, который можно настроить.

Относительно портов, монитор оснащен четырехпортовым USB-концентратором, а также разъемами DP и HDMI. Что касается цены, AGON Pro AG246FK продается за 699 евро, что делает его достойным выбором для тех, кто ищет хардкорный игровой монитор, но не очень требователен к качеству изображения.