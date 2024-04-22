Возрождение игр Fallout, однако, похоже, отразилось и на моддинг-сообществе: множество игроков на ПК снова ищут моды для игр Fallout

Популярный портал моддинга, Nexusmods, испытывает проблемы из-за резкого роста интереса к играм Fallout, вызванного телесериалом Fallout на Amazon. Появление сериала привело к увеличению продаж игр Fallout в Европе, особенно Fallout 4, которая заняла первое место в чартах продаж. В результате возрождения интереса к играм Fallout, множество игроков на ПК активно ищут моды для этих игр. Пользователи отмечают увеличение трафика на сайте Nexusmods и представители портала выделяют дополнительные ресурсы для удовлетворения растущего спроса. На сайте X был опубликован график загрузок модов для игр Fallout, отображающий значительный рост загрузок с момента дебюта телесериала. Загрузки модов для Fallout 4 в апреле 2024 года увеличились до 70 миллионов по сравнению с 30 миллионами в июле 2023 года. Подобный рост был замечен и для других игр серии, включая оригинальную Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 76. Тем не менее, интересно будет увидеть, как будет развиваться этот вновь возродившийся интерес к играм Fallout. Возможно, интерес немного ослабнет после шума, вызванного телесериалом на Amazon. Но уже сейчас известно, что сериал получит второй сезон, так как первый сезон был хорошо принят зрителями. Разработчики Bethesda выразили своё восхищение проектом и надеются на дальнейшее сотрудничество с командой телесериала.

Кроме того, выход телесериала приведет к выходу обновления для игры Fallout 4 на ПК и консолях текущего поколения. Долгожданное обновление будет доступно для загрузки в конце этой недели, 25 апреля. Это является дополнительным стимулом для фанатов игры и способом увлечь новых игроков, привлекая их в мир Fallout.