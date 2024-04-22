Новый чип M4 будет представлен совместно с улучшенными компонентами для беспроводной связи

По сообщению блогера Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple планирует запустить новую модель Mac mini под названием M4 к концу текущего года. Ожидается, что M4 заменит предыдущую модель M2, пропустив поколение M3. Компания также может представить улучшенные компоненты для ускорения беспроводной связи. Внешний дизайн устройства и возможности ввода-вывода пока неизвестны.

В прошлом году Mac mini M2 получил поддержку дополнительных портов Thunderbolt 4 и новый порт HDMI 2.1 для модели M2 Pro. Вероятно, следующая модель, M4, сохранит подобный дизайн. Главным ожидаемым аспектом нового Mac mini является его производительность. Вариант M2 уже обладает поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



Ранее предполагалось, что M4 и M4 Pro будут выпущены к концу текущего года или началу следующего, однако последние отчеты поясняют, что запуск Mac mini M4 может произойти даже раньше. Поэтому разумно предположить, что компания не будет выпускать M3-версию Mac mini. Решение Apple пропустить этот шаг не является необычным, так как они уже поступили аналогичным образом с обновлением 24-дюймового iMac. Они также пропустили M2-версию и сразу представили M3, которая обеспечила значительное улучшение производительности.



Ожидается, что новый чип M4 не только улучшит вычислительную и графическую производительность, но и будет оснащен более быстрым нейронным движком, позволяющим справляться с задачами искусственного интеллекта. Это подобно возможностям чипа A18 Pro, используемого в линейке iPhone 16. Официальная информация о M4 Mac mini ожидается в ближайшее время.