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ddr22
Apple прекращает производство чехлов FineWoven для iPhone 15 из-за проблем с их прочностью
Эти чехлы должны были заменить кожаные, но они также оказались недолговечными и не оправдали свою цену в $59

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Компания Apple прекращает производство чехлов FineWoven для iPhone 15 из-за проблем с их прочностью. Новая серия чехлов FineWoven была представлена в прошлом году и должна была заменить кожаные чехлы из-за их большого углеродного следа. Однако, несмотря на цену в $59, покупатели жаловались на низкую долговечность этих чехлов. По слухам, Apple планирует перейти на другой материал и представить новую линейку чехлов для iPhone 16, которые не будут изготовлены из FineWoven.
Компания не будет использовать кожу в качестве альтернативы FineWoven из-за ее вредного для окружающей среды углеродного следа. Однако, конкретный материал для новых чехлов не уточняется, но предполагается, что он будет экологически чистым. Apple известна своим вниманием к качеству и деталям, поэтому проблемы с низкой прочностью FineWoven были необычным явлением. Компания предложила временные решения и советы для сотрудников розничной сети по решению проблем, связанных с текстурой и выцветанием чехлов FineWoven.

Пока неизвестно, что компания планирует делать с непроданными запасами FineWoven и какой материал будет использован в следующей линейке чехлов. Однако обновления по этим вопросам ожидаются в конце года. Таким образом, пользователи будут ждать новых чехлов, которые будут более прочными и долговечными, при этом не имеющими негативного воздействия на окружающую среду. Остается следить за новостями и анонсами от Apple для узнавания подробностей об альтернативных материалах и будущих линейках чехлов для iPhone.

#apple
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