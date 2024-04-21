Lenovo, HP и другие компании представят ноутбуки на базе Oryon

Qualcomm Snapdragon X - процессоры, которые будут представлены публике 24 апреля. Они собираются конкурировать с процессорами Apple, Intel и AMD. Snapdragon X обещает произвести революцию на рынке ПК, особенно в сегменте искусственного интеллекта, благодаря своей высокой производительности и специализированному движку ИИ. Однако, необходимо дождаться независимых обзоров и скорректировать ожидания, так как есть некоторые отклонения от официально объявленных характеристик.

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Процессоры Snapdragon X будут представлены в различных конфигурациях, начиная от 12-ядерных и заканчивая моделями с меньшим количеством ядер. Официальные подробности пока неизвестны, но ожидается, что Snapdragon X Elite станет конкурентоспособной платформой на рынке. Что касается продуктов, ноутбуки Lenovo Yoga и ThinkPad с процессорами Snapdragon X уже анонсированы, и скоро за ними последуют другие модели. HP также планирует выпустить бизнес-ноутбук Dragon Series с процессорами Snapdragon X.

Ожидается, что на мероприятии, которое состоится 24 апреля, будут представлены другие модели с разной конфигурацией и ценовой политикой. В целом, процессоры Snapdragon X обещают большую производительность и возможности в области искусственного интеллекта, а их появление на рынке ПК сулит новую эру в сфере вычислений.



