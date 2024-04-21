ASUS представила обновления BIOS для материнских плат AM5 X670, B650 и A620, чтобы обеспечить поддержку процессоров AMD Ryzen нового поколения.

Компания ASUS подтвердила, что все ее 44 материнские платы AM5 600-й серии будут поддерживать настольные процессоры AMD Ryzen "Zen 5" следующего поколения. Обновление BIOS требуется для обеспечения совместимости с этими процессорами. Официальный анонс от ASUS был ожидаемым, так как информация о поддержке следующего поколения процессоров AMD Ryzen "Zen 5" для настольных ПК уже появилась на страницах BIOS для нескольких материнских плат AM5 600-й серии. Последний BIOS основан на прошивке AMD AGESA 1.1.7.0, которая добавляет поддержку процессоров "Granite Ridge" (кодовое название следующей линейки AM5 для настольных ПК), а также обновляет серию ComboPi до серии FireRangePi.

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ASUS представила обновления BIOS для материнских плат AM5 X670, B650 и A620, чтобы обеспечить поддержку процессоров AMD Ryzen нового поколения. Данные обновления также добавляют поддержку существующих процессоров Ryzen серий 7000 и 8000. Обновления BIOS уже доступны на странице обновления BIOS ASUS для соответствующих моделей.





Следует ожидать, что с новым поколением процессоров Ryzen Zen 5 Desktop появится еще более совершенный дизайн материнских плат, соответствующий этим процессорам. AMD обещала поддерживать сокет AM5 до 2025 года, поэтому можно ожидать, что будет выпущено еще как минимум одно поколение процессоров Ryzen для настольных ПК на этом сокете.