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ddr22
Razer представила мобильный игровой контроллер Kishi Ultra
Аппарат, совместимый с устройствами Android, iPhone 15-й серии и iPad Mini, предлагает игрокам консольный уровень управления и захватывающие тактильные ощущения.

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Компания Razer представила свой новый мобильный игровой контроллер, Kishi Ultra, который является революционным дополнением к миру мобильных игр. Контроллер совместим с устройствами на базе Android, iPhone 15-й серии и iPad Mini и обеспечивает геймерам управление консольного уровня с высококачественной эргономикой и тактильными эффектами. 

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Kishi Ultra открывает новую эру мобильных игр, комбинируя мощность полноценного контроллера для профессиональной консоли с портативностью, необходимой для мобильных геймеров. Контроллер обеспечивает эргономику и геймплей высокого уровня, ранее доступные только в контроллерах Razer для консолей. Он обеспечивает хорошую производительность с помощью таких функций, как эксклюзивный тактильный d-pad, консольные триггеры на эффекте Холла и полноразмерные стики.

Kishi Ultra также обладает расширенной совместимостью, предлагая подключение к ПК и iPad Mini посредством USB-C и поддержку чехлов для телефонов. Контроллер также работает с приложением Razer Nexus App, которое предоставляет доступ к тысячам игр, совместимых с контроллером, на iOS и Android. С помощью технологии Razer Chroma RGB контроллер может освещать поле боя и улучшать игровой процесс.

Особенность Kishi Ultra - это новая система Razer Sensa HD Haptics, которая обеспечивает мультисенсорное погружение в игру с помощью тактильных ощущений. Благодаря поддержке Interhaptics SDK разработчики смогут создавать индивидуальные тактильные ощущения в своих играх.

#razer
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