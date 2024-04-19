Он обладает улучшенным модемом 5G, поддерживает оперативную память LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 2.2

MediaTek представила новый чипсет Dimensity 6300, который предназначен для недорогих устройств. Он обещает значительное улучшение производительности, особенно в графике, с 50% более высокой производительностью GPU и до 60% улучшения производительности в целом.

Dimensity 6300 будет использован в нескольких бюджетных устройствах, начиная с Realme C65. Это восьмиядерный чип, который использует 6-нм техпроцесс и включает два больших ядра ARM Cortex-A76, работающих на частоте 2,4 ГГц, и шесть ядер ARM Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц. Он поддерживает оперативную память LPDDR4X, флеш-накопитель UFS 2.2 и имеет поддержку 108-мегапиксельной камеры и разрешения FHD+ при частоте обновления 120 Гц. Чипсет также оснащен графическим процессором Mali-G57 MC2, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.2.



Dimensity 6300 также имеет улучшенный модем 5G, который поддерживает стандарт 3GPP Release 16. Модем предлагает до 140 МГц 2CC 5G Carrier Aggregation и технологию MediaTek UltraSave 3.0+, которая помогает снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы.