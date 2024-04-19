Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой сообщили о продлении в совместном заявлении, выражая благодарность всей команде и партнерам.

Сериал "Fallout" был официально продлен на второй сезон Amazon. Создатели сериала, Джонатан Нолан и Лиза Джой, объявили об этом в совместном заявлении, выражая благодарность всей команде и партнерам за поддержку проекта. Шоураннеры также отметили, что второй сезон будет продолжением сильного первого сезона, обещая дальнейшие эмоциональные взрывы и серьезное обращение к актуальным проблемам общества. Исполнительный продюсер сериала, Тодд Говард, присоединился к благодарностям и отметил, что это один из самых впечатляющих проектов, в которых он участвовал. Сотрудничество с командой сериала и работа над проектом были поистине невероятными. Дженнифер Салке, глава Amazon MGM Studios, тоже поделилась восторгом от шоу, назвав его новаторским и диким, а также выразила благодарность создателям и актерскому составу.



Первый сезон сериала уже намекал на то, что зрителям будет предложено много интересного в будущем. Лидер сериала, Джонатан Нолан, подтвердил, что сюжет создавался с учетом продолжения и обсуждение второго сезона шло уже некоторое время. Кроме того, Грэм Вагнер, один из шоураннеров, заявил, что возможно появление когтей смерти, которые отсутствовали в первом сезоне.



Успех сериала и активная реклама на различных платформах привели к увеличению продаж игр серии "Fallout" - "Fallout 4", "Fallout 76", "Fallout New Vegas" и "Fallout 3", которые вошли в европейский еженедельный чарт Top 10. Популярность сериала и его связь с популярной видеоигрой вызвали интерес у фанатов и привлекли миллионы новых поклонников франшизы.