AMD "Strix Halo" - это мобильный процессор, предлагающий игровой производительность сравнимую с дискретными GPU, но в ультрапортативном форм-факторе.

AMD разрабатывает новый мобильный процессор под названием "Strix Halo". Он будет базироваться на архитектуре чиплетов и будет конкурировать с процессорами Apple M3 Max и M3 Pro. "Strix Halo" предлагает мощность и графику, сравнимую с дискретными GPU, в ультрапортативном форм-факторе. Он будет оснащен одним или двумя чиплетами "Zen 5", расширенной интегрированной графикой (iGPU) и 256-битными контроллерами памяти LPDDR5X. Графическая часть процессора "Strix Halo" будет основана на архитектуре RDNA 3+ и будет иметь 40 вычислительных блоков RDNA, что эквивалентно 2 560 потоковым процессорам. Она также будет иметь 80 ускорителей AI и 40 ускорителей Ray, обеспечивая высокую производительность и качество графики. Процессор будет поддерживать интерфейс памяти LPDDR5X-8533 с пропускной способностью около 500 ГБ/с.

Помимо графики, в процессоре будет также присутствовать NPU, предоставляющая высокую производительность в области искусственного интеллекта. I/O возможности "Strix Halo" включают интерфейс PCIe Gen 5, USB4 40 Гбит/с и USB 3.2 Gen 2 20 Гбит/с. Производительность процессорной части "Strix Halo" будет сравнима с процессором "Fire Range", обеспечивая до 16 ядер "Zen 5", 32 МБ кэша L3 на каждый чиплет и возможность подключения к матрице SoC с использованием IFOP или связи Infinity Fanout. По предварительным оценкам, iGPU "Strix Halo" будет иметь производительность на уровне GeForce RTX 4060M и RTX 4070M. В целом, "Strix Halo" будет предлагать высокую производительность как в области процессорных вычислений, так и в графической области, что делает его привлекательным вариантом для геймеров и профессионалов, ищущих мощное ультрапортативное устройство.