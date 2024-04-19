Размеры GALAX GeForce RTX 4060 составляют 18,2 см в длину и 6,9 см в высоту

GALAX представила новую видеокарту GeForce RTX 4060 "Ada" с низкопрофильным дизайном. Главным преимуществом этой модели является ее компактная печатная плата, основанная на крошечном кремнии AD107 и требующая всего четыре чипа памяти. Это позволяет устанавливать такие низкопрофильные видеокарты в компактные настольные ПК формата SFF.

Размеры карты составляют 18,2 см в длину, 6,9 см в высоту и толщиной в два слота. Для охлаждения используется алюминиевый радиатор с ребрами и три 40-мм вентилятора. Несмотря на ограниченную площадь печатной платы, низкопрофильная GALAX RTX 4060 оснащена четырьмя разъемами для подключения мониторов (два DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1a). Карта получает питание от единственного 8-контактного разъема питания PCIe, расположенного на задней части карты. Отмечается, что для установки карты может понадобиться немного дополнительного пространства из-за этого разъема. Один из эстетических аспектов карты - ее полностью белая печатная плата, которая в сочетании с белым кожухом кулера и вентиляторами создает контраст с радиатором в виде стека ребер. Карта поставляется с полноразмерным кронштейном, но в комплекте также имеется низкопрофильный кронштейн.