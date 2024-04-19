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ddr22
Huawei Kirin 9010 оказался на 30% медленнее, чем старый Snapdragon 8 Plus Gen 1
Новейший чипсет Huawei Kirin 9010 был протестирован и оказался на 30% медленнее, чем старый Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm, потребляя при этом столько же энергии

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Хотя в Kirin 9010 было внесено много улучшений, включая 12-ядерный процессорный кластер, они не привели к увеличению скорости работы или энергоэффективности по сравнению с конкурирующими чипсетами. Одно из производительных ядер Kirin 9010 потребляет на 50% больше энергии, чем Cortex-A77 Snapdragon 870.
Тесты AndSPECMod показали, что производительность одного из ядер Kirin 9010 сравнима с Cortex-X2 Snapdragon 8 Plus Gen 1, но при этом значительно медленнее. Также стоит отметить, что Kirin 9010 потребляет на 50% больше энергии, чем Cortex-A77 Snapdragon 870. Это говорит о том, что Huawei отстает от конкурентов и, возможно, находится на уровне чипсетов Tensor от Google, которые используются в телефонах Pixel.
Ограничения, наложенные США на Huawei, помешали использовать передовые технологии, такие как 3-нм техпроцесс и оборудование EUV. Huawei вынуждена сотрудничать с местным партнером-литейщиком SMIC, который помогает с массовым производством Kirin 9010. В то время как Qualcomm использовала 4-нм техпроцесс TSMC для своего Snapdragon 8 Plus Gen 1, что привело к более высокой производительности. Чипсет Kirin 9010, вероятно, также использует 7-нм техпроцесс SMIC, аналогичный Kirin 9000S, что объясняет их схожее энергопотребление.

#huawei kirin 9010
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