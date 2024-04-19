В рамках новой серии ZOTAC Healthcare Series будет представлено решение для медицины, оснащенное процессорами Intel Core i9 или i7 и графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation.

Компания ZOTAC Technology представит новую линейку мини-ПК на выставке Hannover Messe 2024. Эти ПК будут ориентированы на предприятия и здравоохранение, при этом они будут предназначены для решения конкретных задач и масштабируемого развертывания.

Кроме того, компания представит новые внешние платформы ускорения GPU для Thunderbolt 3-совместимых ПК. Некоторые из самых популярных производительных мини-ПК компании будут обновлены с использованием новейших процессоров Intel Core и поддержкой GPU NVIDIA RTX.

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Вся эта инновационная продукция, а также другие решения, готовые к работе с искусственным интеллектом, будет представлена на выставке. Среди новых продуктов от ZOTAC есть серия ZBOX Healthcare, которая предназначена для использования в сфере здравоохранения. Мини-ПК из этой серии оснащены процессорами Intel Core i9 или i7 13-го поколения и графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation.

Они готовы работать с медицинскими изображениями и алгоритмами благодаря своей современной аппаратной оснастке. Кроме того, эти ПК соответствуют требованиям безопасности, имея закругленные края и сертификацию IEC 60601-1 / EN 60601-1 для безопасности медицинских электрических приборов.

Зотак также представит внешний блок GPU, который может значительно повысить производительность менее мощных ПК и ноутбуков. Он поддерживает графические, вычислительные и AI возможности, благодаря встроенному GPU NVIDIA RTX Ada Generation. Внешний блок GPU может использоваться для видеомонтажа, 3D анимации, фотографии, графического дизайна и архитектурной визуализации, а также для работы с приложениями для выводов ИИ. Благодаря использованию трех видеовыходов DisplayPort, производительность может быть увеличена за счет подключения трех дополнительных дисплеев.