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ddr22
Компания Samsung представила новую память LPDDR5X
Новая память превзошла конкурента, компанию Micron, как по скорости, так и по энергопотреблению

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Компания Samsung представила новую память LPDDR5X, обладающую самой высокой в отрасли скоростью передачи данных - до 10,7 Гбит/с и увеличенной емкостью до 32 ГБ на упаковку. Этот анонс произошел всего через несколько дней после объявления компанией Micron о выпуске новой версии памяти LPDDR5X, которая обеспечивает снижение энергопотребления на 4%. Samsung опередила конкурента почти по всем параметрам, предлагая более высокие скорости, большую емкость и большую экономию энергии. Они первыми достигли скорости передачи данных 10Гбит/с в стандарте LPDDR.
Увеличение емкости и скорости памяти LPDDR5X от Samsung имеет большое значение в сфере искусственного интеллекта. С ростом числа приложений искусственного интеллекта, в частности на устройствах, становится все важнее иметь маломощную и высокопроизводительную память LPDDR. Новая память LPDDR5X повышает производительность на 25% и емкость более чем на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Она также увеличивает емкость одного пакета мобильной памяти DRAM до 32 ГБ, что делает ее оптимальным решением для эпохи искусственного интеллекта на устройствах, которым требуется высокопроизводительная, емкая и энергоэффективная память.

#samsung
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