Студия Nixxes, которая занималась портированием игры Horizon Forbidden West, сообщила, что они ждут выхода поддержки технологии апскейлинга AMD FSR 3.1.

Студия Nixxes, занимающаяся портированием игр, сообщила, что они находятся в процессе добавления поддержки апскейлинга AMD FSR 3.1 в игру Horizon Forbidden West. Как подтвердили представители студии, команда хочет интегрировать последнюю и самую лучшую версию этой технологии. На мероприятии GDC в этом году AMD сообщила, что версия FSR 3.1 не будет доступна разработчикам до второго квартала 2024 года.

Главный программист по оптимизации в Nixxes, Мишель Роза, заявил, что они ждут FSR 3.1, так как хотят получить самую последнюю и лучшую версию этой технологии до ее интеграции. Глава студии и старший директор Nixxes, Юрьен Катсман, добавил, что они понимают необходимость настройки алгоритмов генерации кадров для конкретной игры, особенно в отношении пользовательского интерфейса, поэтому это также является фактором, который они учитывают.

Интересно будет увидеть, как FSR 3.1 будет работать в игре Horizon Forbidden West после его внедрения. Как уже было показано в сравнительных видео и демонстрациях, технология DLSS 3 от NVIDIA имела впечатляющие результаты в сиквеле Zero Dawn от Guerrilla на ПК. Игра Horizon Forbidden West уже доступна по всему миру на PC и PlayStation 5, но добавление поддержки FSR 3.1 может дать еще больше возможностей для улучшения графики и производительности игры.