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ddr22
Игра Invincible ищет инвестора для финансирования
Компания Skybound Entertainment запустила краудфандинговую кампанию для финансирования разработки соревновательной игры на основе своего IP Invincible

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Компания Skybound Entertainment запустила краудфандинговую кампанию на платформе Republic для финансирования создания ААА-игры на основе своего IP Invincible. Вложение инвесторами может составлять от $100 до $5 миллионов, при этом на данный момент кампания уже собрала $450 тысяч. Краудфандинговая кампания продлится еще 13 дней. Генеральный директор Skybound Entertainment Дэвид Алперт выразил надежду, что эта инициатива позволит фанатам не только погрузиться в мир Invincible, но и внести свой вклад в его развитие.


Хотя информации о самой игре Invincible пока мало, известно, что это будет соревновательная игра. Краудфандинговая кампания обещает игру с передовым соревновательным геймплеем и высококлассным производством, которая будет доступна по премиум-модели с несколькими DLC-расширениями и специальными изданиями. 

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Для разработки проекта Skybound планирует задействовать только около 30 сотрудников, что для такого масштаба проекта считается недостаточным числом разработчиков. В своей предыдущей работе Skybound уже создала Invincible Presents: Atom Eve и ряд пользовательских карт для Fortnite. Тем не менее, непонятно, как компания справится с разработкой и выпуском игры только с таким количеством сотрудников.

#invincible
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