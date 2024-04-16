Накопители обеспечивают высокую скорость передачи данных до 7400 МБ/с при чтении и до 6500 МБ/с при записи

Компания KLEVV анонсировала выпуск своей новой линейки твердотельных накопителей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe. Эти накопители представляют собой накопители среднего класса, выполненные в форм-факторе M.2-2280 и оснащены интерфейсом M.2 NVMe. Они используют преимущества интерфейса PCI-Express 4.0 x4, что позволяет достичь впечатляющих скоростей передачи данных. Скорость последовательной передачи данных для моделей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe составляет до 7400 МБ/с при чтении и до 6500 МБ/с при записи. Всего доступно три модели по емкости - 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. При этом все модели обеспечивают скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с. Максимальная скорость записи зависит от модели и составляет до 6200 МБ/с для 500 ГБ модели, до 6300 МБ/с для 1 ТБ модели и до 6500 МБ/с для 2 ТБ модели. Кроме того, модели объемом 500 ГБ и 1 ТБ обеспечивают до 670000 IOPS при случайном чтении 4K и до 980000 IOPS при случайной записи. Однако, модель объемом 2 ТБ имеет еще большую производительность, достигая до 700000 IOPS при случайном чтении и до 1 миллиона IOPS при случайной записи. Накопители CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe от KLEVV обладают контроллером MaxioTech MAP1602 DRAMless и флэш-памятью 3D TLC NAND. Они имеют односторонний дизайн, что означает, что все компоненты, даже у модели с объемом 2 ТБ, располагаются на одной стороне печатной платы. Компания также предлагает два варианта охлаждения - входящий в комплект алюминиевый теплораспределитель, который способен снизить температуру на 12%, или радиатор, который предоставляется вместе с материнской платой.

По оценкам KLEVV, ресурс записи для накопителей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe составляет 600 TBW для модели 500 ГБ, 1200 TBW для модели 1 ТБ и 2400 TBW для модели 2 ТБ. Компания предоставляет 5-летнюю гарантию на эти накопители, однако цены на них пока не были раскрыты. Ожидается, что накопители CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe от KLEVV будут доступны на рынке с мая 2024 года.