Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
KLEVV анонсировала выпуск твердотельных накопителей CRAS C925 с интерфейсом M.2 NVMe
Накопители обеспечивают высокую скорость передачи данных до 7400 МБ/с при чтении и до 6500 МБ/с при записи

реклама

Компания KLEVV анонсировала выпуск своей новой линейки твердотельных накопителей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe. Эти накопители представляют собой накопители среднего класса, выполненные в форм-факторе M.2-2280 и оснащены интерфейсом M.2 NVMe. Они используют преимущества интерфейса PCI-Express 4.0 x4, что позволяет достичь впечатляющих скоростей передачи данных.Скорость последовательной передачи данных для моделей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe составляет до 7400 МБ/с при чтении и до 6500 МБ/с при записи. Всего доступно три модели по емкости - 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. При этом все модели обеспечивают скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с. Максимальная скорость записи зависит от модели и составляет до 6200 МБ/с для 500 ГБ модели, до 6300 МБ/с для 1 ТБ модели и до 6500 МБ/с для 2 ТБ модели. Кроме того, модели объемом 500 ГБ и 1 ТБ обеспечивают до 670000 IOPS при случайном чтении 4K и до 980000 IOPS при случайной записи. Однако, модель объемом 2 ТБ имеет еще большую производительность, достигая до 700000 IOPS при случайном чтении и до 1 миллиона IOPS при случайной записи.Накопители CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe от KLEVV обладают контроллером MaxioTech MAP1602 DRAMless и флэш-памятью 3D TLC NAND. Они имеют односторонний дизайн, что означает, что все компоненты, даже у модели с объемом 2 ТБ, располагаются на одной стороне печатной платы. Компания также предлагает два варианта охлаждения - входящий в комплект алюминиевый теплораспределитель, который способен снизить температуру на 12%, или радиатор, который предоставляется вместе с материнской платой.
По оценкам KLEVV, ресурс записи для накопителей CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe составляет 600 TBW для модели 500 ГБ, 1200 TBW для модели 1 ТБ и 2400 TBW для модели 2 ТБ. Компания предоставляет 5-летнюю гарантию на эти накопители, однако цены на них пока не были раскрыты. Ожидается, что накопители CRAS C925 M.2 Gen 4 NVMe от KLEVV будут доступны на рынке с мая 2024 года.

#klevv
+
Написать комментарий (0)
KLEVV представила скоростные комплекты DDR5-8200 и 8400 объёмом 48 ГБ
KLEVV анонсировала твердотельные накопители CRAS C925 на контроллере Maxio MAP1602
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
40
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
+
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
30
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
8

Популярные статьи

Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
17
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
18
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
11
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
48
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
82
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
История деградации игровой серии Far Cry
10
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
150
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
18

Сейчас обсуждают

Ашот Карабас
00:12
таблетки не забудь принять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Виталий Гарах
00:03
Последняя бетка действительно так себя ведёт
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
УдалЁн
23:56
Ещё попытку даю
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
beltar
23:54
CrYsis - это и есть настоящее продолжение Far Cry, сама же серия - это бездарно склепанные линейные шутаны, которые почему-то происходят в открытом мире, с бесконечным спауном не нужных врагов и не им...
История деградации игровой серии Far Cry
Enforsen Bsv
23:54
Есть только одна причина , почему ты больше не будешь покупать дешевые мамки - ты просто повзрослел и набрался опыта .... это нормально )) ... Что же касается твоего выбора материнки на В550 ... возьм...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Будильник
23:48
Твоя АМД щас уже жретт520ватт)
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
オビト うちは
23:39
А можно ссылки на такие диски? Вот например посмотрел диск с адской заявленной скоростью записи. https://www.dns-shop.ru/product/69dc8d18cdd9ed20/1024-gb-ssd-m2-nakopitel-hp-fx900-pro-4a3u0aaabb/ А по...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
FelsheR-ZVZVZV
23:38
платят что ли мало, почему не перехватывают?
Госдеп: США не перехватывают ракеты над Украиной, чтобы не вступить в конфликт с Россией
Vitalya Malyasov
23:38
Увидел 1030- дальше не читал
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
Cossacs
23:37
Накручено пользователями амд, да, ботами
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем