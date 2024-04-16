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ddr22
Компания GameSir выпустила контроллеры Nova и Nova Lite
Благодаря передовым технологиям, включая стики с эффектом Холла и трехрежимное подключение, эти контроллеры обеспечивают непревзойденную точность

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Компания GameSir анонсировала выпуск двух новых игровых контроллеров - GameSir Nova и GameSir Nova Lite. Эти контроллеры обладают передовыми технологиями и предлагают непревзойденную точность, универсальность и доступность. GameSir Nova является мультиплатформенным контроллером, работающим с устройствами Nintendo Switch, ПК, iOS, Steam и Android.

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Он оснащен стиками с эффектом Холла, обеспечивающими точность и согласованность, а также интерактивными элементами управления движениями для максимального погружения в игру. Контроллер имеет персонализированные световые эффекты RGB, трехрежимное подключение для гибкости и двойные HD Rumble Motors для реалистичной вибрации. Он также обладает 2 макро-кнопками и технологией кнопок с микропереключателями с длиной нажатия всего 0,6 мм. Стоимость GameSir Nova составляет 39,99 фунтов стерлингов/35,99 долларов США.

GameSir Nova Lite - это более доступная версия контроллера, сохраняющая высокое качество и производительность. Он также оснащен стиками с эффектом Холла, аналоговыми триггерами, функцией 20 Гц Turbo и двумя моторами в рукоятках для обратной связи. Контроллер имеет гибкие трехрежимные переключатели и многофункциональную кнопку M для управления различными настройками. GameSir Nova Lite стоит 29,99 фунтов стерлингов/24,99 долларов США.

#gamesir
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Компания GameSir представила свой новый игровой контроллер Nova Lite
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