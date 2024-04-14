В частности, будет продемонстрирован новый монитор ProArt Display PA32KCX, который имеет разрешение 8K

Компания ASUS представит свои новые решения на выставке NAB Show 2024, которая посвящена будущим технологиям. На стенде компании будут представлены передовые технологии, идеально подходящие для XR и виртуального производства, включая профессиональные мониторы 8K Mini LED и рабочие станции на базе искусственного интеллекта. В частности, будет продемонстрирован новый монитор ProArt Display PA32KCX, который имеет разрешение 8K и обеспечивает высокую точность цветопередачи. Он поддерживает множество форматов метаданных HDR, включая HLG и HDR10, и предоставляет творцам богатый выбор вариантов подключения.

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Кроме того, компания ASUS также представит новый монитор ProArt Display OLED PA32UCDM, который использует технологию QD-OLED и обеспечивает насыщенные и точные цвета. Этот монитор также поддерживает множество форматов метаданных HDR и имеет широкие возможности подключения. Оба монитора обеспечивают комфортные условия просмотра благодаря технологии LuxPixel, которая устраняет световые помехи и усталость глаз.

Кроме того, компания ASUS предоставляет различные инструменты для калибровки и управления цветом на своих дисплеях ProArt. Благодаря эксклюзивному инструменту ASUS ProArt Calibration пользователь может выполнять калибровку в режимах SDR и HDR, а также работать с калибраторами и профессиональным программным обеспечением для калибровки оборудования. Определенные модели дисплеев также поддерживают самостоятельную калибровку без дополнительного программного обеспечения.