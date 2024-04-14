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Компания ASUS представит свои новые решения на выставке NAB Show 2024, которая посвящена будущим технологиям. На стенде компании будут представлены передовые технологии, идеально подходящие для XR и виртуального производства, включая профессиональные мониторы 8K Mini LED и рабочие станции на базе искусственного интеллекта. В частности, будет продемонстрирован новый монитор ProArt Display PA32KCX, который имеет разрешение 8K и обеспечивает высокую точность цветопередачи. Он поддерживает множество форматов метаданных HDR, включая HLG и HDR10, и предоставляет творцам богатый выбор вариантов подключения.
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Кроме того, компания ASUS также представит новый монитор ProArt Display OLED PA32UCDM, который использует технологию QD-OLED и обеспечивает насыщенные и точные цвета. Этот монитор также поддерживает множество форматов метаданных HDR и имеет широкие возможности подключения. Оба монитора обеспечивают комфортные условия просмотра благодаря технологии LuxPixel, которая устраняет световые помехи и усталость глаз.
Кроме того, компания ASUS предоставляет различные инструменты для калибровки и управления цветом на своих дисплеях ProArt. Благодаря эксклюзивному инструменту ASUS ProArt Calibration пользователь может выполнять калибровку в режимах SDR и HDR, а также работать с калибраторами и профессиональным программным обеспечением для калибровки оборудования. Определенные модели дисплеев также поддерживают самостоятельную калибровку без дополнительного программного обеспечения.