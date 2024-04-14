Apple готовит чипы M4 с возможностями искусственного интеллекта для борьбы с падающими продажами Mac

Apple готовит новое обновление своих чипов Apple Silicon серии M, чтобы встроить в них возможности обработки искусственного интеллекта на уровне процессора. По информации от Марка Гурмана из Bloomberg, эти обновления ожидаются к концу 2024 - началу 2025 года и будут под названием M4. Чипы M4 будут оснащены процессорами искусственного интеллекта, схожими с теми, что используются в других коммерческих чипах. В серии M4 будет три уровня: M4 начального уровня (Donan), M4 среднего уровня (Brava) и M4 высокого уровня (Hydra).

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Продажи компьютеров Mac от Apple достигли своего пика в 2022 году, но с тех пор произошел резкий спад, и сейчас они находятся на одном уровне. В данной ситуации, где все крупные производители стараются представить функции искусственного интеллекта, новые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта для систем на базе Windows вызывают большой интерес. Apple также желает принять участие в этой революции и уже назначила Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) на 10 июня. Ожидается, что на WWDC Apple представит набор решений на базе искусственного интеллекта, которые помогут улучшить работу пользователей и повысить производительность.



