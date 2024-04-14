В серии Mate 70 будет использоваться новый чипсет Kirin.

Компания Huawei, по слухам, планирует выпустить новую серию смартфонов Mate 70 в октябре этого года. Основными особенностями этих моделей будут обновленный чипсет Kirin и улучшенные возможности обработки изображений. Пока подробная информация о новом чипсете не раскрыта, но Huawei, вероятно, стремится создать самый современный процессор на рынке.

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Новый чипсет Kirin, который будет использоваться в серии Mate 70, может стать первым 5-нм процессором Huawei, заменяющим текущий Kirin 9000S. Учитывая успех серии Mate 60, которая была выпущена в прошлом году и получила положительные отзывы благодаря Kirin 9000S, Huawei, скорее всего, намерена сохранить свою позицию на рынке с помощью новой серии Mate 70. Возможно, новый чипсет будет немного модифицированной версией Kirin 9000S либо совершенно новым процессором.

Помимо этого, сообщается, что флагманские модели серии Mate 70 полностью откажутся от операционной системы Android и будут поставляться с собственной операционной системой HarmonyOS от Huawei. Хотя Huawei не поставляет свои телефоны за пределы Китая и ограничивает использование Google-приложений, этот факт не сильно повлияет на пользователей, так как они смогут использовать местные приложения и сервисы.