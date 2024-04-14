Недавно появился первый трейлер GTA 6, который был воссоздан фанатом игры на реальных локациях.

Одним из популярных трендов в последнее время стало создание в реальной жизни трейлеров известных видеоигр. Недавно появился первый трейлер GTA 6, который был воссоздан фанатом игры на реальных локациях. Видео получилось потрясающим, и можно только представить, сколько труда было вложено в его создание.

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Первый трейлер GTA 6, выпущенный декабре прошлого года, уже побил рекорды по количеству просмотров, преодолев отметку в 100 миллионов всего за два дня. Это больше, чем у первого трейлера GTA V за двенадцать лет. Данный успех только подогревает ожидания фанатов по отношению к GTA 6.

Игру GTA 6 планируется выпустить в первом квартале 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако есть предположения аналитиков о возможной задержке и выходе игры только к концу 2025 года. Основанием для подобного прогноза послужили отсутствие информации о PC-версии игры и некоторых элементов из трейлера, что по мнению аналитиков указывает на то, что игра находится на стадии альфа-тестирования и ее выход был задержан.



