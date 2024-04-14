Обновление One UI 6.1 и функциональность Galaxy AI также распространятся на другие устройства, выпущенные в 2022 и 2021 годах

Samsung намерена принести функции Galaxy AI на более старые модели своих телефонов. Обновление One UI 6.1, ожидаемое в начале мая, добавит функции связанные с искусственным интеллектом в Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Это хорошая новость для пользователей, так как они получат доступ к функциям Galaxy AI, ранее доступным только на более новых устройствах. Однако, пользователи Galaxy S21 не смогут полностью воспользоваться всеми функциями искусственного интеллекта, поскольку некоторые из них будут требовать подключения к интернету.

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Обновление One UI 6.1 и функциональность Galaxy AI также распространятся на другие устройства, выпущенные в 2022 и 2021 годах, включая Tab S8 и Tab S8 Ultra. Некоторые из функций, доступных на более старых устройствах, включают генеративное редактирование, резюме и функциональность поиска.





Однако старые модели устройств Galaxy, такие как Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip 3 и Z Fold 3, будут ограничены только функцией Circle to Search и Magic Rewrite. Хотя это не так впечатляюще, как другие функции Galaxy AI, это все же означает, что Samsung не полностью забывает о старых моделях телефонов и работает над тем, чтобы обеспечить им некоторые новые функции.







