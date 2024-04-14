Руководители Apple защищают решение компании оснащать новые модели MacBook оперативной памятью объемом 8 ГБ

Руководители Apple защищают решение компании оснащать новые модели MacBook оперативной памятью объемом 8 ГБ, утверждая, что такая конфигурация "подходит" для различных задач. Несмотря на то, что конкуренты Apple уже предлагают премиальные ноутбуки с 16 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации, компания Apple утверждает, что объем памяти в 8 ГБ достаточен для большинства повседневных задач. Вице-президент Apple по аппаратным разработкам, Кейт Бержерон, и сотрудник отдела маркетинга Mac, Эван Буйзе, высказались об этом в интервью китайскому изданию ITHome.

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Буйзе утверждает, что 8 ГБ ОЗУ достаточно для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, легкое редактирование фотографий и видео, а также просмотр фильмов в потоковом режиме. Однако различные тесты показали, что такая конфигурация не предоставляет достаточно ресурсов для одновременной работы нескольких приложений, и данные начинают считываться с флэш-памяти NAND, что влияет на её износ.

Для многих пользователей ограниченный объем памяти является проблемой, поскольку все Mac, выпущенные за последние годы, имеют припаянную оперативную память и накопители. Это означает, что замена памяти на более емкую невозможна. Кроме того, если пользователь хочет увеличить объем оперативной памяти или накопителя, Apple взимает за это высокую плату, что делает такие модификации финансово обременительными.



