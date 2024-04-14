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ddr22
Инди-игра на выживание V Rising, студии Stunlock Studios, выходит из раннего доступа 8 мая
Патч V Rising 1.0 добавляет Дракулу, Саймона Бельмонта и кое-что другое.

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Инди-игра на выживание V Rising, разработанная шведской студией Stunlock Studios, выходит из раннего доступа 8 мая, и разработчики представили информацию о том, что ожидает игроков в версии 1.0. В новой версии игры игроки смогут столкнуться с легендарным вампиром Дракулой и его легионом. Дракула скрывается в царстве Теней, собирая свою силу, и его слуги собирают кровь для его возвращения. Игроки должны отправиться в Мортиум, проникнуть в замок Дракулы и уничтожить его. Еще одним новым противником будут страшные чудовища-дракулины из Легиона Ноктум. В игре V Rising произойдет кроссовер с франшизой Castlevania, и игроки смогут сразиться с известным охотником на вампиров Саймоном Бельмонтом.

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В обновлении 1.0 игры V Rising также будет включен новый регион эндшпиля под названием "Руины Мортиума". Игра получит поддержку геймпада и новые находки, разбросанные по всему миру игры. Будут добавлены караваны странствующих людей, которые можно будет грабить и опустошать. Игра получит визуальные улучшения благодаря новому световому движку, новые настройки сложности, улучшенную систему магии, новое оружие и доспехи. В кузнице игры будет возможность улучшить оружие предков, а также появится новая форма паука. Игроки смогут перемещать свой замок, удобно управлять предметами и добавить новый декор в свой замок. Также будет возможность создания внутриигрового музыкального плеера, а также расширенные возможности настройки. В игре появится система достижений, а музыкальное сопровождение будет обновлено.

#v rising
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