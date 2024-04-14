Драйвер MESA RADV Vulkan Driver для графических процессоров AMD Radeon получил поддержку кодирования Vulkan Video H.264 и H.265

Драйвер MESA RADV Vulkan Driver для графических процессоров AMD Radeon получил поддержку кодирования Vulkan Video H.264 и H.265, что привело к ускорению видео в Linux. Этот драйвер, который является альтернативой официальному драйверу AMD, теперь обеспечивает поддержку кодирования H.264 и H.265 на графических процессорах Radeon.

реклама

В течение последнего года драйвер MESA RADV Vulkan претерпел значительные улучшения, включая улучшение производительности RT и оптимизации, что значительно улучшило платформу. Также было принято решение объединить функцию видео Vulkan с драйвером RADV, что привело к росту числа приложений для обработки видео, особенно в задачах кодирования и декодирования.

Vulkan Video - это сочетание нескольких API, которые обеспечивают аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео на совместимых графических процессорах. По сравнению с программным ускорением, Vulkan Video более производителен, поэтому его появление в драйвере RADV имеет большое значение для разработчиков на платформе AMD, а также открывает возможности для оптимизации в зависимости от сценариев использования.





Патч от разработчика MESA Дэвида Эйрли, добавляющий поддержку кодирования видео Vulkan H.264 и H.265, был интегрирован в версию MESA 24.1. Чтобы включить кодирование видео Vulkan, необходимо собрать MESA с опцией -Dvideo_codecs=h264enc,h265enc, а затем запустить RADV с параметром RADV_PERFTEST=video_encode.



