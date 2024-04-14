Компания Intel готовится к выпуску нового поколения процессоров Panther Lake для настольных компьютеров и ноутбуков

Компания Intel готовится к выпуску нового поколения процессоров Panther Lake для настольных компьютеров и ноутбуков. Эти процессоры станут первыми крупными клиентскими продуктами, выпущенными на новом технологическом узле 18A. Недавно Intel сообщила, что Panther Lake скоро отправится на фабрики, хотя ранние образцы еще не представлены. Однако компания уже готовит тестовые инструменты для семейства PTL-U Panther Lake-U, которое будет включать в себя процессоры с низким энергопотреблением, предназначенные для мобильных платформ, таких как ноутбуки.

реклама

Ожидается, что процессоры Intel Panther Lake будут иметь вычислительный блок, состоящий из P-ядер Cougar Cove и E-ядер Skymont нового поколения. Графический процессор будет представлен iGPU Arc Celestial Xe3. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер уже заявил о значительном увеличении производительности искусственного интеллекта (AI) на Panther Lake по сравнению с предыдущим поколением Lunar Lake.

Помимо этого, Panther Lake вероятно будет поддерживать сокет LGA 1851, который также будет использоваться для процессоров Meteor Lake-PS и Arrow Lake-S в 2024 году. Ожидается, что выпуск процессоров Panther Lake в 2025 году станет серьезным вызовом для обновлений Zen 5 от AMD, таких как продукты X3D для настольных компьютеров и настроенные мобильные варианты для ноутбуков.



