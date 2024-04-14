iGPU RDNA 3+ в APU Strix Point, как ожидается, будет иметь производительность, сопоставимую с дискретными GPU начального уровня

AMD разрабатывает APU Strix Point с iGPU RDNA 3+, которые обладают производительностью, сравнимой с дискретными GPU начального уровня. APU Strix Point будут иметь обновленные IP-ядра по всем фронтам, включая ядра Zen 4 для процессорной части, ядра RDNA 3+ для GPU и архитектуру XDNA 2 Ryzen AI для NPU. Они будут выпускаться в двух конфигурациях - стандартной монолитной и премиальной чиплетной. Конфигурация с чиплетами будет предназначена для ПК энтузиастов, но и стандартная монолитная версия также получит улучшение графической производительности.

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iGPU RDNA 3+ в APU Strix Point, как ожидается, будет иметь производительность, сопоставимую с дискретными GPU начального уровня. Различные конфигурации этих чипов набирают около 3150-4000 баллов в 3DMark Time Spy, превосходя производительность интегрированных графических решений от Intel. APU Strix Point также имеют хорошую поддержку со стороны драйверов и поддерживают такие технологии, как трассировка лучей и масштабирование FSR. Графическая архитектура RDNA 3+ будет использоваться в APU Ryzen до 2027 года.

Возможными решениями для улучшения производительности графических чипов Strix Point являются использование быстрых решений памяти LPDDR5x и возможное использование LPDDR6. Однако, встроенный кэш, как в дискретных GPU, скорее всего не будет использован в Strix Point. Повышение пропускной способности графических процессоров может быть достигнуто путем улучшения оптимизации и упаковки чипов в SOC.

Конфигурация из 16 вычислительных блоков AMD RDNA 3+ iGPU, установленная на монолитных матрицах Strix Point высокого класса, должна соответствовать GPU GeForce RTX 3050 (35-50 Вт), что станет отличным решением для сегмента мейнстримовых игр.



