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ddr22
V-Color представила свой новейший набор памяти DDR5-8600 Manta XFinity
Комплект памяти Manta XFinity DDR5 с разгоном до 8600 МГц разработан с учетом совместимости с INTEL XMP Profile для процессоров Intel Core 14-го поколения

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Компания V-Color представила свой новейший набор памяти DDR5-8600 Manta XFinity, который предназначен для разгона и предстоит использоваться на платформах следующего поколения от AMD и Intel. Эти новые платформы будут разработаны для использования более высокой скорости памяти, и V-Color готовится предложить самые быстрые на сегодняшний день образцы DDR5 с скоростью до 8600 МТ/с. Серия Manta XFinity уже зарекомендовала себя в оверклокерском сообществе и заняла 3-е место в рейтинге частот памяти в HWBOT.

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Комплект памяти Manta XFinity DDR5 с разгоном до 8600 МГц разработан с учетом совместимости с INTEL XMP Profile для процессоров Intel Core 14-го поколения, что обеспечивает простую интеграцию и высокую производительность для требовательных пользователей. Бенчмарки показали, что серия XFinity обладает исключительной производительностью и надежностью, что делает ее лучшим выбором для оверклокеров и профессионалов.

Хотя точная дата выпуска еще не была подтверждена, ожидается, что комплект памяти Manta XFinity с частотой 8600 МГц станет доступным на рынке в середине июня. Сначала он будет представлен на сайте V-Color и в социальных сетях, где пользователи смогут ознакомиться с его характеристиками и возможностями.

#v-color
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V-Color представила оперативную память DDR5-8600 в серии Manta XFinity
V-Color выпустила память Manta XFinity DDR5-8600 OC
V-Color анонсировала оперативную память Manta XFinity DDR5, которая разгоняется до 8,6 ГГц
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