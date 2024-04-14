Комплект памяти Manta XFinity DDR5 с разгоном до 8600 МГц разработан с учетом совместимости с INTEL XMP Profile для процессоров Intel Core 14-го поколения

Компания V-Color представила свой новейший набор памяти DDR5-8600 Manta XFinity, который предназначен для разгона и предстоит использоваться на платформах следующего поколения от AMD и Intel. Эти новые платформы будут разработаны для использования более высокой скорости памяти, и V-Color готовится предложить самые быстрые на сегодняшний день образцы DDR5 с скоростью до 8600 МТ/с. Серия Manta XFinity уже зарекомендовала себя в оверклокерском сообществе и заняла 3-е место в рейтинге частот памяти в HWBOT.

реклама

Комплект памяти Manta XFinity DDR5 с разгоном до 8600 МГц разработан с учетом совместимости с INTEL XMP Profile для процессоров Intel Core 14-го поколения, что обеспечивает простую интеграцию и высокую производительность для требовательных пользователей. Бенчмарки показали, что серия XFinity обладает исключительной производительностью и надежностью, что делает ее лучшим выбором для оверклокеров и профессионалов.

Хотя точная дата выпуска еще не была подтверждена, ожидается, что комплект памяти Manta XFinity с частотой 8600 МГц станет доступным на рынке в середине июня. Сначала он будет представлен на сайте V-Color и в социальных сетях, где пользователи смогут ознакомиться с его характеристиками и возможностями.