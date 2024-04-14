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ddr22
Intel сняла с производства процессоры 13 поколения с разблокированным множителем
Компания Intel объявила о снятии с производства разблокированных "коробочных" настольных процессоров 13-го поколения Raptor Lake-S

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Компания Intel объявила о снятии с производства разблокированных "коробочных" настольных процессоров 13-го поколения Raptor Lake-S, начиная с текущего квартала. В уведомлении указано, что последние заказы на эти чипы могут быть сделаны до 24 мая 2024 года, а последние поставки будут осуществлены до 28 июня 2024 года. Это означает, что Intel собирается сосредоточиться на разработке и выпуске процессоров 14-го поколения.

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Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake-S были представлены в конце 2022 года и включали шесть моделей. В ближайшее время планируется выпуск моделей с мощностью 65 и 35 Вт, а также флагманской модели Core i9-13900KS с увеличенной тактовой частотой до 6,0 ГГц. Однако стандартные версии процессоров все еще будут доступны, в то время как "коробочные" версии, предназначенные для покупателей DIY, будут сняты с производства.

Этот шаг со стороны Intel обоснован выходом на рынок процессоров 14-го поколения, предлагающих более высокую производительность по тем же ценам. Однако, некоторые розничные продавцы продолжат предлагать скидки на процессоры 13-го поколения Raptor Lake-S. Цены на модели Core i9-13900K/KF, например, могут быть ниже $450. При этом производительность этих процессоров вполне соответствует требованиям приложений и игр.


Кроме того, анонс о снятии с производства процессоров 13-го поколения Raptor Lake-S приходит вскоре перед запланированным выпуском процессоров Arrow Lake-S и LGA 1851. Ожидается, что эти процессоры предложат новую платформу для DIY-компьютеров с улучшенной мощностью и другими улучшениями. Презентация новой линейки ожидается на выставке Computex 2024.

#intel
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