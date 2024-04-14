Все устройства, на которых есть Google Фото, могут использовать эти инструменты на основе искусственного интеллекта

Google Фото предоставила всем пользователям инструменты для редактирования с помощью искусственного интеллекта. Ранее эти инструменты были доступны только для пользователей с подпиской на Google One, но теперь они доступны бесплатно для всех пользователей. Это означает, что теперь вы можете использовать такие функции, как "Волшебный ластик", "Размытие фото" и "Портретный свет" без необходимости покупать устройство Pixel или подписываться на Google One.

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Все устройства, на которых есть Google Фото, могут использовать эти инструменты на основе искусственного интеллекта. Однако важно отметить, что распространение этих функций может занять некоторое время, прежде чем они станут доступны всем пользователям. Тем не менее, это нововведение может стать причиной для того, чтобы многие люди, которые ранее не использовали Google Фото, начали пользоваться этим сервисом из-за его возможностей на основе искусственного интеллекта.

Один из самых известных инструментов Google Фото - это Google Magic Eraser, который ранее был доступен только на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Этот инструмент использует генеративный искусственный интеллект для редактирования фотографий. Он позволяет делать простые или сложные правки в зависимости от ваших предпочтений. Теперь он становится доступен на всех устройствах с Google Фото, и лучшая часть в том, что нет ограничений на количество редактирований.





Однако есть одна важная деталь, о которой стоит упомянуть. Пользователи Google Фото на устройствах Android и iOS имеют ограничение в 10 сохранениях для Magic Editor в месяц. Если вы не хотите ограничивать себя этим лимитом, то вам придется приобрести устройство Pixel или подписаться на аккаунт Google One. Более подробную информацию можно найти в официальном сообщении на блоге Google.