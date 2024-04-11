К сожалению, пока дата выхода мода не определена, и команда все еще набирает персонал

Мод Fallout Cascadia, который является тотально конверсионным модом для игры Fallout 4 от Bethesda, доказывает свою живучесть с помощью нового трейлера, выпущенного весной 2024 года. Хотя прошло уже почти восемь лет с момента последнего показательного видео, выложенного командой мододелов на YouTube в июле 2021 года, сегодня ситуация изменилась. Команда заявила, что за эти годы была проделана огромная работа, и они не могут дождаться, чтобы показать, что у них есть.

К сожалению, пока дата выхода мода не определена, и команда все еще набирает персонал. Однако предстоящий запуск мода Fallout London дает надежду на успех Fallout Cascadia и других больших модов для тотальной конверсии. Для игры в моды необходимо иметь весь загружаемый контент (DLC) Fallout 4 и установить расширитель сценариев Fallout 4 Script Extender. Таким образом, мод будет доступен только на ПК.



Fallout Cascadia предлагает перенести игровой опыт Fallout на Тихоокеанский Северо-Запад, где игроки смогут исследовать огромные руины Сиэтла, встретиться с NCR, столкнуться с новыми врагами и фракциями, все это в роли нового протагониста — Дрифтера. Действие мода происходит в 2329 году в районе Сиэтла, примерно через 40 лет после событий в Содружестве.



