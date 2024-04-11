Новая утечка информации указывает на то, что устройство будет иметь OLED-дисплей, что является значимым усовершенствованием

Следующий iPhone SE 4 обещает быть привлекательным выбором для тех, кто хочет наслаждаться опытом iPhone, не выкидывая много денег. Новая утечка информации указывает на то, что устройство будет иметь OLED-дисплей, что является значимым усовершенствованием, так как OLED-дисплеи считаются будущим технологии, предлагая не только высокое качество изображения, но и привлекательный внешний вид.

По данным утечки, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с обновлением 60 Гц. Камера телефона будет поддерживать режим фотосъемки с использованием искусственного интеллекта, а также функции глубокого слияния и интеллектуального HDR. Телефон также будет использовать процессор Apple A16 Bionic и модем Snapdragon X70, а также чип Apple U1 UWB.



Внешне iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 13 с поддержкой Face ID на передней панели и iPhone XR на задней панели с одной камерой. Телефон будет изготовлен из алюминия серии 7000, с передней и задней панелями из стекла, но без керамической защиты, присутствующей у некоторых других моделей компании.



