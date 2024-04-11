В основе этого странного сочетания - часы Apple Watch Ultra, контроллер Dual Sense и эмулятор GBA - My Boy!

Пользователь Reddit решил создать необычный гибрид, соединив смарт-часы Apple Watch Ultra с контроллером и создав импровизированную игровую консоль. Что еще более удивительно, у смарт-часов работает полная версия Android. В качестве контроллера используется Dual Sense, а для запуска игр Game Boy Advance используется эмулятор GBA - My Boy!. Пользователь Reddit опробовал эту систему на игре Castlevania: Aria of Sorrow. Хотя маленький экран смарт-часов может негативно сказаться на игровом опыте, это все равно остается занимательным экспериментом.

Однако, хотя это забавно, не очень рекомендуется играть на Apple Watch Ultra в игры Game Boy Advance. Существуют другие, более удобные способы наслаждаться этими играми, например, с помощью эмуляции на смартфоне. Это гораздо более логический и доступный вариант, учитывая больший экран и возможности смартфона.



Тем не менее, самое впечатляющее в этом эксперименте - запуск полной версии Android на Apple Watch Ultra. Несмотря на то, что более логичным было бы использовать операционную систему Wear OS.



