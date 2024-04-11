Хотя в драйверах чипсетов AMD упоминаются как настольные, так и мобильные компоненты, неясно, о каких именно процессорах Zen 5 идет речь

По сообщению HXL (@9550pro), процессоры AMD Ryzen 9000 были обнаружены в новой версии драйверов чипсета AMD, загруженной компанией ASUS. Новый драйвер имеет версию 6.03.19.217 и является продолжением предыдущего драйвера. Главным отличием новой версии является добавление серии MPMF-9000, которая, предположительно, соответствует линейке AMD Ryzen 9000.

Хотя в драйверах чипсетов AMD упоминаются как настольные, так и мобильные компоненты, неясно, о каких именно процессорах Zen 5 идет речь. Однако, скорее всего, это процессоры Zen 5. Ближайшей линейкой процессоров Zen 5, о которой мы можем говорить, должны быть процессоры Granite Ridge, предназначенные для настольных платформ и совместимые с платами AM5.

Производители материнских плат, такие как ASUS, уже работают над ранней поддержкой AMD Zen 5, что видно из последних обновлений AGESA BIOS для материнских плат AM5. Появление нового PMF (Platform Management Driver) также может свидетельствовать о следующем поколении процессоров Ryzen Zen 5 Desktop, поскольку он управляет различными аспектами работы чипа.



Семейство AMD Ryzen Zen 5 будет обширной серией, включающей несколько семейств процессоров. Ожидается появление моделей, таких как Ryzen 9000X/X3D (Granite Rapids), Ryzen 9055HX (Fire Range), Ryzen 9050H (Strix Point) и других. Эти процессоры будут предназначены для потребительского сегмента. Ожидается, что выставка AMD Computex 2024 будет насыщена множеством новых анонсов, связанных с архитектурой Zen 5 следующего поколения и соответствующими семействами процессоров.