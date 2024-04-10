Разработанные для спортсменов и любителей спорта, они сочетают в себе современные встроенные датчики и непревзойденное качество звука

Новые наушники Sennheiser MOMENTUM Sport были разработаны для любителей спорта, объединяя современные технологии и отличное качество звука, чтобы помочь пользователю достичь новых результатов. В наушниках встроены датчика частоты сердечных сокращений (PPG) и датчик температуры тела, которые могут передавать данные во множество фитнес-приложений и устройств. Они обеспечивают обратную связь в реальном времени, оптимизированный звук и точные измерения температуры и сердечного ритма. Встроенные акселерометры и сенсоры позволяют управлять функциями наушников жестами пальцев, а также работать с другими спортивными устройствами и приложениями, такими как Apple Watch, Garmin Watch, Strava и Peloton.

Наушники легко интегрируются с приложением Polar Flow, предоставляя доступ к элитным сенсорным возможностям Polar и экосистеме анализа данных. Пользователи могут отслеживать результаты тренировок, анализировать их, получать интеллектуальное руководство и голосовые подсказки. MOMENTUM Sport также поддерживает аудиозаписи тренировок Polar и навигационные подсказки, передаваемые прямо во время тренировки. Кроме того, наушники полностью интегрируются с мультиспортивными часами Polar Vantage V3, позволяя отображать данные биометрии в режиме реального времени.

Акустическая система наушников MOMENTUM Sport разработана с учетом потребностей спортсменов. Канал акустической разгрузки с вентиляцией воздуха минимизирует шум от шагов, дыхания и других отвлекающих факторов, связанных с телом. Полуоткрытая конструкция обеспечивает естественную осведомленность об окружающей обстановке, а режимы прозрачности, защиты от ветра и адаптивного шумоподавления позволяют пользователю легко адаптироваться под изменяющиеся условия.